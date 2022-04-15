وبث التلفزيون الروسي الرسمي، مساء الخميس، صورا لشاب مكبل اليدين ومصاب بجرح في جبهته، قال إنه يدعى أيدن أسلين.

وطالبت والدته بمعاملته معاملة حسنة والإفراج عنه، كما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، التي نشرت في الماضي تقارير عدة عن هذا المقاتل.

وأكدت والدته أنغ وود للصحيفة أنه ابنها هو بالفعل الذي ظهر في التلفزيون الروسي، فهو يحمل خصوصا وشما مميزا.

وذكّرت الصحيفة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، باتفاق جنيف بشأن أسرى الحرب، لكن روسيا توعدت المقاتلين الأجانب مع اندلاع الحرب، مؤكدة أنها لن تعاملهم معاملة أسرى الحرب.

وأضافت: "يبدو أنه تعرض للضرب وحان الوقت لكي تعمل الحكومة البريطانية من أجل تأمين الإفراج عن أيدن".

وأوضح الشاب البريطاني في رسالة نشرتها عائلته "أنه بعد 48 يوما بذلنا خلالها أقصى جهودنا للدفاع عن ماريوبول (جنوب شرق البلاد)، لم يكن أمامنا خيار سوى الاستسلام للقوات الروسية".

وأضاف: "لم يكن لدينا طعام ولا ذخيرة (...) آمل بأن تنتهي هذه الحرب قريبا"، وفق "فرانس برس".

وذكرت الصحيفة أن أيدن اسلين المعروف باسم جوني، التحق بالبحرية الأوكرانية في 2018 واشترى منزلا في البلاد لتأسيس عائلة مع خطيبته.