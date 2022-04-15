وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد "موسكوفا"، الذي يعتبر "الأخطر والأهم" لروسيا في البحر الأسود، والذي قصفته القوات الأوكرانية، قد غرق، مساء الخميس.

وتعتبر ضربة أوكرانيا "محورية" في سير الحرب الروسية-الأوكرانية، فهي أقوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء الهجوم قبل أسابيع.

وقال التلفزيون الرسمي الروسي إن "الحرب العالمية الثالثة" قد بدأت، بعد غرق السفينة "موسكفا".

وعلى محطة "روسيا 1"، قالت المقدمة الشهيرة أولغا سكابيفا، إحدى داعمين فلاديمير بوتن الشهيرين، للمشاهدين: "تصاعد الأمور يمكن تسميته بوضوح الحرب العالمية الثالثة. هذا مؤكد تماما".

وأضافت بغضب: "الآن نحن بالتأكيد نحارب البنية التحتية للناتو، إن لم يكن الناتو نفسه. نحن بحاجة إلى الاعتراف بذلك".

وشبه أحد الضيوف في البرنامج غرق "موسكفا" بهجوم على الأراضي الروسية.

كما استخدم أيضا كلمة "حرب"، المحظورة في روسيا، حيث يستخدم الكرملين عبارة "عملية عسكرية خاصة"، مضيفا أنه يجب تدمير كييف.

وتقول مصادر موالية لأوكرانيا إن "موسكفا" خرجت في عملية باستخدام طائرات بدون طيار، للتشويش على أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ.