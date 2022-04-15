أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد "موسكوفا"، الذي قصفته القوات الأوكرانيا، قد غرق، مساء الخميس.
وكانت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، مساء الأربعاء، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، أن الطراد الروسي، الذي يعتبر "الأخطر والأهم" لروسيا في البحر الأسود، قد غرق، متأثرا بالضربة الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة التي أوردت تصريحها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء: "خلال قطر الطراد موسكفا إلى وجهته فقدت السفينة توازنها بسبب الأضرار اللاحقة بهيكلها جراء الحريق الناجم عن انفجار ذخائر. وقد غرقت السفينة بسبب البحر الهائج".
وكان حاكم منطقة أوديسا، ماكسيم مارشينكو، قد صرح بأن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة "موسكفا" بصاروخين تسببا في "أضرار جسيمة".
ويعتبر غرق الطراد ضربة كبيرة لروسيا، بعد تضرر حاملة الدبابات أورسك واشتعال النار فيها في هجوم في بيرديانسك في بحر آزوف نهاية الشهر الماضي.