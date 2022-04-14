كشفت شرطة نيويورك الأميركية تفاصيل "السجل الإجرامي الواسع" لفرانك جيمس، المشتبه به في إطلاق النار داخل إحدى عربات المترو في حي بروكلين، الثلاثاء.

وتمكنت شرطة نيويورك، منتصف نهار الأربعاء، من اعتقال فرانك جيمس، الذي أطلق النار داخل إحدى عربات المترو في حي بروكلين، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إخضاعه للتحقيق، لمعرفة الدافع وراء تنفيذه إطلاق النار.

وكانت شرطة نيويورك قد توصلت لمنفذ الهجوم، بعد اتصال شاب سوري بالشرطة، أبلغهم عن مكان المجرم.

وقالت مصادر أميركية عدة، إن شابا يدعى زكريا دهان "زاك"، عمره 21 عاما، أبلغ الشرطة، ونشرت صفحات الشرطة الرسمية فيديو للقاء معه يكشف فيها التفاصيل.

زكريا الذي انتقل إلى الولايات المتحدة قبل 5 سنوات، ويعيش في مدينة نيو جيرسي، ويعمل فني كاميرات مراقبة، قال إنه كان يعمل على تحديث المعدات في أحد المتاجر بحي منهاتن المزدحم وسط نيويورك، عندما شاهد فرانك جيمس.

وفي مؤتمر صحفي مرتجل أمام حشد من الصحفيين والمارة بعد ظهر الأربعاء، قال الشاب السوري: "وأنا أنظر قلت يا إلهي، هذا هو الرجل، يجب أن نحضره، لقد كان يحمل حقيبة على كتفه ويسير في الشارع".

وأضاف "ركضت إلى الشارع الذي يسير فيه، وقمت بتحذير من حوله من الابتعاد عنهم. اعتقد الناس أنني مجنون، أو ربما أتعاطى المخدرات. لكنني لست كذلك"، قبل أن يلمح سيارة للشرطة كانت قريبة من المكان ليبلغها حتى انتهى الأمر بالقبض على الرجل.

وكانت شرطة نيويورك قد رصدت مكافأة 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات حول منفذ الهجوم الدموي.