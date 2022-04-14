وأوضح بيسكوف، في تصريح صحفي، أن بوتن "لم يرفض أبدا لقاء زيلينسكي"، مشيرا إلى أن اللقاء يحتاج إلى تهيئة الظروف وأهمها إعداد نص الوثيقة لهذا الغرض.

والأسبوع الماضي، قال كبير المفاوضين الأوكرانيين إن أي لقاء محتمل بين بوتن وزيلينسكي سيعقد "على الأرجح في تركيا".

من جهته، ذكر كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، أن أوكرانيا بدأت بإظهار نهج أكثر واقعية في محادثات السلام.

وأضاف أن أوكرانيا وافقت على أن تكون محايدة ولا تمتلك أسلحة نووية، وألا تنضم إلى تكتل عسكري، وأن ترفض استضافة قواعد عسكرية، مبرزا في الوقت ذاته أن "محادثات السلام ليست جاهزة لعقد اجتماع على مستوى القادة".

ويقول مراقبون إن الوضع الحالي للمفاوضات بين الجانبين غير مكتمل الأطوار، وبالتالي "من الصعب توقع عقد لقاء بين الرئيسين في هذه الفترة".