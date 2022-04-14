وقال بيان للخارجية المصرية، نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء في فيسبوك: "رصدت القنصلية العامة وجود مواطنيّن مصرييَّن بين المصابين، أحدهما في حالة حرجة".

وذكر بيان الخارجية المصرية أن السفيرة هويدا عصام عبد الرحمن، القنصل العام لمصر في نيويورك، توجهت على الفور عقب وقوع الحادث إلى إحدى المستشفيات في حي بروكلين للاطمئنان على حالة أحد المواطنين المصابين، ويدعى كريم علي.

وأوضح البيان أن المصاب علي خضع لعملية جراحية دقيقة بعد إصابته في قدمه إثر الحادث، مضيفا أن "القنصل العام (تقوم) حالياً بمواصلة متابعة حالته على مدار الساعة، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم".

وبحسب البيان، تواصلت السفيرة عصام مع مواطنة مصرية، كانت قد أُصيبت أيضا أثناء التدافع عقب الحادث، وذلك للاطمئنان عليها والإعراب عن دعم القنصلية المصرية لها.

واعتقلت السلطات الأميركية، الأربعاء، الرجل المشتبه في قيامه بإلقاء قنبلة دخان وإطلاق النار على عشرة ركاب في عربة مترو أنفاق بنيويورك، لتنتهي عملية مطاردة جددت المخاوف من اندلاع أعمال عنف في شبكة النقل بالمدينة.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك إن السلطات ألقت القبض على المشتبه به، ويدعى فرانك جيمس، بمساعدة معلومات من السكان بعد بحث دام 30 ساعة. ويواجه تهمة اتحادية لانتهاكه قانونا يحظر الهجمات على وسائل النقل الجماعي.

وأفاد مسؤولون بأنه إذا أدين في هجوم الثلاثاء، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وقالت الشرطة إن جيمس (62 عاما) أطلق النار من مسدس نصف آلي عُثر عليه لاحقا في مكان الحادث إلى جانب 3 خزانات ذخيرة وفأس وبعض الألعاب النارية وحاوية من البنزين.