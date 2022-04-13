وقتل الجيش الأميركي سليماني القائد البارز في الحرس الثوري في يناير 2020 خلال زيارته للعراق، فيما تعهدت إيران "بانتقام ساحق" من جميع المسؤولين عن اغتياله.

وقال باكبور: "حتى إذا قُتل كل القادة الأميركيين، فلن يكفي هذا للثأر لدماء سليماني. علينا أن نتبع خطى سليماني ونثأر لمقتله بطرق أخرى".

وكان سليماني أقوى قائد عسكري إيراني، وقاد عمليات طهران في أنحاء الشرق الأوسط وقُتل في مطار بغداد في ضربة أمر بها الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات باكبور في الوقت الذي تحاول فيه إيران والقوى العالمية معالجة القضايا العالقة في محادثات فيينا بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وإحدى القضايا العالقة هي ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية مثلما طالبت طهران من أجل عودة الاتفاق.