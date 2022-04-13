وقالت السلطات الجمركية في بيان: "إثر العقوبات التي فرضت على روسيا وبيلاروسيا وضعت الجمارك تحت الرقابة المشددة 20 يختا في تسع ورش لبناء السفن".

وأضافت: "بما أنها تحت الرقابة المشددة لا يسمح بتسليم هذه اليخوت العشرين أو نقلها أو تصديرها".

و14 من هذه السفن الفارهة في طور البناء، فيما ثمة يختان مخزنان وأربعة قيد الصيانة. ويراوح طول هذه اليخوت بين 8.5 أمتار و120 مترا.

وأوضحت الجمارك: "ثبت أن اثنين من هذه اليخوت على ارتباط بشخص يرد اسمه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي". وفتح تحقيق بشأن يخت آخر.

وكانت السلطات الجمركية الهولندية أعلنت، الأربعاء، احتجاز 14 يختا. وأعلنت دول اوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت تستهدفها العقوبات منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.