وقالت شرطة نيويورك في تغريدة لها على حسابها في تويتر إن المشتبه فيه يدعى فرانك جيمس، وطلب كل من لديه معلومات عنه أن يبلغ الشرطة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن مسؤولون أن مسلحا ملثما ألقى قنبلة دخان ثم أطلق الرصاص في عربة لقطارات مترو الأنفاق في نيويورك، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من الفوضى.

وقالت كيتشانت سيويل، قائدة قوات الشرطة في مدينة نيويورك، إن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص، من دون أن تذكر كيف حدثت إصابات الآخرين.

وأضافت سيويل أن المسلح مازال مطلق السراح، وأن الحادث لا يتم التحقيق فيه حتى الآن باعتباره عملا إرهابيا، لكنها لم تستبعد أي شيء كدافع وراء الهجوم.

وأظهرت لقطات فيديو دخانا يتصاعد من عربة القطار لدى دخولها محطة الشارع 36 في حي صن ست بارك في بروكلين. وتدافع ركاب العربة الذين حوصروا بداخلها إلى الرصيف لدى انفتاح أبوابها، حيث سقط بعضهم على الأرض، كما أظهرت الصور بقع دماء على الرصيف.

وقالت سيويل في مؤتمر صحفي: "هذا الصباح، وبينما كان قطار متجه إلى مانهاتن ينتظر الدخول إلى المحطة 36، ارتدى شخص على متن هذا القطار ما بدا أنه قناع واق من الغاز، ثم أخرج عبوة من حقيبته وفتحها".

وأضافت: "في هذه اللحظة بدأ القطار يمتلأ بالدخان. ثم أطلق (المسلح) الرصاص ليصيب عدة أشخاص في المترو وعلى الرصيف".

وتابعت قائدة الشرطة أن تقارير أفادت بأن المشتبه به ذكر أسود البشرة ممتلئ الجسم، ويرتدي سترة خضراء اللون من النوع المستخدم في أعمال البناء.

وخارج محطة الشارع 36 وفي منطقة تشتهر بمعالم مثل المدينة الصينية وتمثال الحرية، أغلقت السلطات عشرة مجمعات سكنية أو نحو ذلك، كما أغلقت المنطقة المحيطة بأشرطة صفراء.

وأعلن البيت الأبيض ووزارة العدل أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن ووزير العدل ميريك جارلاند على آخر تطورات الحادث. وقال البيت الأبيض إن موظفي الرئاسة على اتصال وثيق برئيس بلدية مدينة نيويورك إيريك آدامز ومفوض الشرطة لتقديم أي مساعدة.