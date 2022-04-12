وقالت كيشانت سيويل في مؤتمر صحفي عقد في بروكلين، فوق محطة مترو الأنفاق حيث وقع حادث إطلاق النار: "لم يفتح تحقيق في عمل إرهابي في هذه المرحلة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت: "يمكننا أيضا أن نقول إنه رغم أن ما حصل عمل عنيف، ليس هناك أي شخص مصاب بجروح تعرض حياته للخطر".

وأوضحت أنه "فيما كان القطار يدخل المحطة، وضع المشتبه به قناعا واقيا من الغاز. ثم فتح عبوة كانت في حقيبته وامتلأت عربة (المترو) بالدخان. وبعد ذلك بدأ بإطلاق النار".

من جانبها، قالت المسؤولة الكبيرة في هيئة الإطفاء في نيويورك، لورا كافانا، إن 10 من بين 16 جريحا وقعوا ضحية الحادث، أصيبوا بالرصاص.

ووقع حادث إطلاق نار في ساعة الذروة صباح الثلاثاء في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك، فيما تبحث الشرطة عن المشتبه به.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها شهود، برك دماء وأشخاصا ممددين على أرضية أحد قطارات الأنفاق، وكذلك على رصيف محطة "شارع 36" في حي بروكلين.

واظهر مقطع مصور آخر حشودا تخرج من عربات المترو، وسط دخان كثيف وصراخ وتدافع.