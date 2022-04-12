وأصيب 13 شخصا على الأقل في إطلاق النار، داخل المترو في حي بروكلين، حيث عثر أيضا على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني لـ"فرانس برس"، أنه عثر على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

ويظهر الفيديو حالة من الفوضى في القطار وعلى الرصيف، وسط صرخات الهلع من الركاب خوفا من أن تصيبهم الرصاصات العشوائية.

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لـ"فرانس برس" في وقت سابق، أنه "عند الساعة 08,27، تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، أطلقت "عدة أعيرة نارية" وأصيب "13 شخصا".

وقالت الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول، إنها تتابع الوضع وتطّلع على مستجدات التحقيق في الحادث.

وفي الربع الأول من عام 2022، ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.