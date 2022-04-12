وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الروس ينقلون المزيد من القوات والعتاد نحو تلك المنطقة ويركزون الكثير من ضرباتهم الصاروخية هناك.

تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات العسكرية الأميركية الداخلية.

وقال المسؤول إن قافلة طويلة من المركبات تتجه جنوبا نحو مدينة إيزيوم الشرقية تحتوي على مدفعية بالإضافة إلى دعم جوي ومشاة، فضلا عن عناصر القيادة والسيطرة في ساحة المعركة ومواد أخرى.

وقال المسؤول كذلك إن القافلة انطلقت على ما يبدو من منطقتي بيلغورود وفالويكي في روسيا اللتين تتشكلان كمنطقتين رئيسيتين لتجميع القوات الروسية في دونباس.

وقال المسؤول إن الروس عززوا أيضا وجودهم في دونباس من خلال نشر المزيد من المدفعية في الأيام الأخيرة جنوب غرب مدينة دونيتسك.