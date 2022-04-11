وقال دينيس بوشيلين، عبر قناة "بيرفي كانال" الروسية: "فيما يخص مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن ممثل الجيش الانفصالي، إدوارد باسورين، قوله إن "آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليا في مصنعي أزوفستال وأزوفماش الضخمين".

وكان باسورين قد أكد صباح الاثنين السيطرة على 80 بالمئة من منطقة المرفأ، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتشارك قوات "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد والواقعتين في شرق أوكرانيا، بكامل عديدها في هجوم الكرملين الذي أُطلق في 24 فبراير على الأراضي الأوكرانية.

وأكد بوشيلين أن قواته ستكثف جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بشكل كامل، في تصريح يتناغم مع الموقف الروسي.

وقال في مؤتمر صحفي في دونيتسك، وهي مدينة كبيرة تخضع لسيطرة الانفصاليين منذ 2014: "العملية ستُكثف، لأنه كلما ماطلنا، عانى السكان المدنيون كونهم رهينة الوضع".

وأكد أيضا أن آلاف الجنود الأوكرانيين "لا يزالون يقاتلون في حي مصنع أزوفستال"، مضيفا: "الرقم الوارد في تقاريرنا يتراوح بين 1500 و3000 شخص".