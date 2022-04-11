وأضافت الوزارة أن صواريخ كاليبر روسية أُطلقت من البحر أمس الأحد دمرت أربع منصات صواريخ من طراز إس-300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية. وقالت روسيا إن 25 جنديا أوكرانيا أصيبوا في الهجوم.

ولم تذكر روسيا الدولة الأوروبية التي زودت كييف بأنظمة إس-300، كما أفادت رويترز.

يشار إلى أن منظومة المدفعية المضادة للطائرات من طراز إس-300 الروسية التصميم من ضمن الأسلحة المحددة التي طلبتها السلطات الأوكرانية من الدول الغربية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالات أنباء عن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير قوله في الثامن من أبريل الجاري إن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز إس-300 مضيفا أن ذلك لا يعني أن سلوفاكيا انضمت للنزاع مع روسيا.

وكتب هيغير على حسابه في فيسبوك يوم الجمعة الفائت: "يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا"، بحسب فرانس برس.

وأوضح هيغر، أثناء توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أن هذه "الهبة" جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة "الدفاع المشروع عن النفس" بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تقديم المنظومة "لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت طرفا في النزاع المسلح في أوكرانيا".

ورأى أن هذه الصواريخ "ستساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء" بمواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح هيغير أن سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ستتلقى في الأيام المقبلة "منظومة دفاع مضاد للصواريخ إضافية" من حلفائها بدون كشف المزيد من التفاصيل.

الجدير بالذكر أن موسكو كانت قد حذرت من تقديم أي منظومات دفاع جوي حديثة إلى أوكرانيا، كما حذرت من أنها يمكن أن تستهدف إمدادات السلاح الغربية لها.