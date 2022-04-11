يأتي هذا في الوقت الذي واصلت القوات الروسية قصف أهداف في شرق أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية.

وقال مسؤولون إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على منطقتي لوغانسك ودنيبروبتروفسك شرقي البلاد.

وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط البلاد إن الصواريخ دمرت المطار بالكامل في مدينة دنيبرو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ عالية الدقة دمرت مقر كتيبة دنيبرو في بلدة زفونتسكي.

من جهة أخرى، قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إن عدد القتلى جراء ضربة صاروخية على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية ارتفع إلى 57.وأضاف أن 109 أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي ألقت أوكرانيا بالمسؤولية عنه على روسيا.

ونفت روسيا مسؤوليتها قائلة إن طراز الصواريخ المستخدمة في الهجوم لا يستخدمه سوى الجيش الأوكراني.

وكتب حاكم المنطقة سيرهي جايداي على تطبيق تيليغرام قائلا إنه سيكون هناك تسعة قطارات متوفرة لمغادرة سكان منطقة لوغانسك.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن 2824 تم إجلاؤهم الأحد عبر ممرات إنسانية بينهم 213 من ماريوبول التي تقبع تحت حصار منذ أسابيع.