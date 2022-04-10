ونشرت الصور شركة "ماكسار تكنولوجيز"، السبت، وتظهر قافلة ضخمة من المدرعات والدبابات وقطع المدفعية الروسية.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن خبراء، إن القافلة تتجه جنوبا إلى منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرقي أوكرانيا، حيث يعتقد أن روسيا ستشن هجوما هناك، بعد تخفيف عملياتها الهجومية في الشمال ومحيط العاصمة كييف.

وكانت القافلة العسكرية الروسية تسير عبر شوارع بلدة فيليكيي بورلوك، التي تقع في مقاطعة خاركيف، المجاورة لإقليم دونباس، حيث تقع منطقتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين يسيطر على معظمهما الموالون لروسيا.

ويقول محللون إن القافلة تسير داخل قوس من الأراضي التي يسيطر عليها الروس في شرق أوكرانيا.

ويعتقد أن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها، تمهيدا لشن هجوم جديد في دونباس.

وحذرت أوكرانيا من أنها ستواجه "أياما صعبة" شرقي البلاد، محذرة من أن روسيا تسعى لبسط سيطرتها على إقليم دونباس.