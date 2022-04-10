ويظهر الفيديو أعمدة الدخان تتصاعد من دبابة روسية من طراز "تي- 72بي" في تشيرنيهيف، شمالي أوكرانيا، ثم حدث انفجار ضخم فيها.

ويعتقد أن الانفجار الكبير، الذي وقع في الدبابة، ناتج عن الذخيرة الموجودة بداخلها، مما تسبب في إحداث كرة لهب ضخمة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الدبابة الروسية ضربت على الأرجح بصاروخ "جافلين" الأميركي المضاد للدبابات.

ولم يعرف أي شيء عن مصير طاقم الدبابة الروسية، ولا متى وقع الهجوم.

ومنذ بداية الحرب، يستعمل الروس والأوكرانيون على حد سواء شرائط الفيديو من أجل إظهار الضربات التي يلحقونها في الطرف الآخر.

وينظر كثيرون إلى هذا الأمر على أنه جزء من الحرب النفسية، بما في ذلك ضرب معنويات الطرف الآخر.