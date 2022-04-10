وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على تلغرام: "بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنا أيضا من تحرير 14 مدنيا بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصا".

وأضافت أن 14 مدنيا بينهم تسع نساء كانوا أيضا في طريقهم إلى منازلهم. ولم تحدد عدد الروس الذين أفرج عنهم مقابل الأوكرانيين.

من جهتها، قالت أمينة المظالم الروسية المعنية بالشؤون الحقوقية تاتيانا موسكالكوفا، إن 14 بحارا روسيا عادوا إلى بلادهم السبت.

وأضافت: "بفضل الإجراءات المنسقة للجيش الروسي، جرى إطلاق سراح 14 بحارا من سفينة آزوف كونكورد المدنية ويتم الآن إجلاؤهم إلى مكان آمن".

وقالت موسكالكوفا إن أوكرانيا منذ بداية الهجوم "تحتجز طاقم السفينة في ميناء ماريوبول، حيث تم تلغيم المخرج المؤدي إلى البحر".

ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا تعرض ميناء ماريوبول الرئيسي على بحر آزوف لقصف شديد أدى إلى تدميره وسقوط العديد من القتلى.

وسبق أن قام الأوكرانيون والروس بعمليات تبادل عدة للأسرى منذ بدء الهجوم في 24 فبراير، لكن لم تصدر تأكيدات رسمية من الجانبين في كل مرة.

وفي الأول من أبريل، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن روس لم تحدد عددهم مقابل تحرير 86 من جنودها.