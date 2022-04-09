وذكر عمدة بلدة ماكاريف، فاديم توكار: "حتى أمس، وجدنا 132مدنيا قتلوا برصاص القوات الروسية"، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إنها عثرت على 20 جثة على الأقل في ماكاريف.

وجاء ذلك بعدما تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على البلدة قبل أيام، حيث بدأت الأوكرانيون في إحصاء قتلاهم في المنطقة.

وتقع ماكاريف على بعد 48 كيلومترا غرب كييف، ولا تبعد سوى 28 كيلومترا عن بوتشا، البلدة التي تصدرت نشرات الأخبار، الأسبوع الماضي، إثر العثور على جثث المئات من سكانها بعد انسحاب القوات الروسية.

وتنفي موسكو من جانبها، تورط قواتها في ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا، وتقول إن الأمر عبارة عن دعاية صنعتها كييف.

وكان عدد سكان ماكاريف، يصل إلى 15 ألفا قبل بدء الحرب التي أتت على نحو 40 بالمئة من مساحة البلدة، حيث طال القصف المنازل ورياض الأطفال ومستشفى فيها.

وأضاف توكار أن العديد من المباني في البلدة لا يمكن ترميمها، مشيرا إلى أن ماكاريف بلا ماء ولا كهرباء ولا تدفئة منذ أكثر من شهر.