واتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيانين البلدين بارتكاب "أعمال عدائية" تجاه روسيا.

وتضم قوائم الأشخاص الخاضعين للعقوبات رئيسي حكومتي البلدين رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أردرن، بالإضافة إلى العديد من الوزراء والنواب.

وفي المجموع، هناك 228 اسماً على قائمة أستراليا و130 على قائمة نيوزيلندا.

ودانت موسكو "الاندفاع المتهور نحو مناهضة روسيا" من جانب أستراليا، المتهمة بأنها "احتذت بإخلاص" بالدول الغربية الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "في المستقبل القريب، ستوسع إعلانات جديدة القائمة السوداء للعقوبات لتشمل عسكريين أستراليين ورجال أعمال وخبراء وصحافيين يساعدون في التحريض على موقف سلبي تجاه بلادنا".

وأضافت "رغبة ويلينغتون، متناسيةً مصالحها الخاصة واللياقة العامة، في اتباع خط معاد لروسيا مرة أخرى يشهد لعدم استقلال سياستها الخارجية وخنوعها" للغرب.