وقال حاكم منطقة دنيبرو بيتروفسك، فالنتان ريزنيتشينكو عبر "تلغرام": "كانت ليلة صعبة. هاجم العدو جوا وضرب مخزنا للنفط ومصنعا. دمر المخزن، واندلع حريق كبير في المصنع".

وأضاف: "لحسن الحظ لم تسجل إصابات" مشيرا إلى أن "فرق الاطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد أكثر من ثماني ساعات" على تدخلها.

من جانبه، قال ميكولا لوكاتشوك رئيس مجلس دنيبروبيتروفسك المحلي، إن قصف الجيش الروسي وقع "في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في نوفوموسكوفسك على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة دنيبرو".

وأوضح لوكاتشوك "العدو يضرب بوقاحة أهدافا مدنية" مشيرا إلى "عدم وجود عسكريين أوكرانيين في ذلك المكان"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتعد دنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، ويمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.