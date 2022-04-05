وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببروكسل أن موسكو تريد إنشاء "جسر بري مع شبه جزيرة القرم" التي ضمتها عام 2014، وفق "فرانس برس".

وحذر ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف: "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب".

وأوضح: "غادرت القوات الروسية منطقة كييف وشمال أوكرانيا. ينقل فلاديمير بوتن عددا كبيرا من القوات إلى الشرق في روسيا. ستعيد تسليح نفسها وستتلقى تعزيزات من الجنود لأنها تكبّدت خسائر كبرى في صفوفها، وهي تستعد لإطلاق هجوم كبير في منطقة دونباس".

وأشار إلى أن "معظم القوات الأوكرانية تتركز في هذه المنطقة".

وتابع ستولتنبرغ: "ستستغرق عملية إعادة تموضع القوات الروسية بعض الوقت، قد تكون أسابيع قليلة، قبل شن هجوم كبير. من الضروري أن يدعم الحلفاء الأوكرانيين ويساعدوهم على إعادة التسلح من أجل السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم".

وقال إن وزراء خارجية الحلف سيناقشون مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، حاجات القوات الأوكرانية.

وأوضح: "لا أريد إعطاء تفاصيل، لكن يجري البحث في توريد أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات".







