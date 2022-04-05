وسبق أن صادرت السلطات الأميركية والأوروبية يخوتاً عدّة لأثرياء روس لديهم صلات مع الرئيس فلاديمير بوتن منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، في محاولة للضغط على بوتن لسحب قواته.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إنّ اليخت الذي يبلغ طوله 78 متراً ويحمل اسم تانغو احتجزته الشرطة الإسبانية في ميناء بالما دي مايوركا بالتنسيق مع عملاء فدراليين أميركيين.

وأضاف البيان أنّ اليخت الذي تبلغ قيمته أكثر من 90 مليون يورو مملوك للملياردير الروسي فيكتور فيكسلبيرغ، رئيس مجموعة رينوفا و"المقرّب جداً" من بوتن.

وأُضيفت رينوفا وبعض الشركات الروسية الأخرى إلى القائمة السوداء للعقوبات الأميركية عام 2018 في إطار جهود واشنطن لمعاقبة موسكو على هجماتها ضدّ "الديمقراطيات الغربية".

وأشار البيان إلى أنّ فيكسلبيرغ ليس هدفاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي "في الوقت الحالي"، إلا أنّه يخضع للتحقيق في الولايات المتحدة لمحاولته إخفاء ملكيته لليخت لتجنّب عقوبات واشنطن.

وقالت الشرطة إنّ عملاء إسباناً وأميركيين صادروا وثائق وأجهزة كمبيوتر من اليخت الذي يحمل علم جزر كوك "لتأكيد هوية مالكه الحقيقي".

وأعلنت واشنطن في مارس الماضي إنشاء خلية لتعقّب مقتنيات رجال أعمال روس خاضعين للعقوبات ومصادرتها.

وقال المدّعي العام الأميركي ميريك ب. غارلاند، في بيان: "نفّذ فريق العمل لدينا أول مصادرة لأصول تخصّ شخصاً خاضعاً للعقوبات له علاقات وثيقة مع النظام الروسي. وهذه العملية لن تكون الأخيرة".

وهذا اليخت هو الرابع لملياردير روسي يتم حجزه في إسبانيا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.