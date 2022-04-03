وقالت الوكالة إن ديفيد أراخاميا أبلغ التلفزيون الأوكراني بأن روسيا قبلت بموقف أوكرانيا في مجمله باستثناء موقفها من القرم.

ولفت أراخاميا بأن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاجتماع بوتن وزيلينسكي.

وأشارت إنترفاكس إلى أن أراخاميا صرح للتلفزيون الأوكراني بأن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.

ووصف كل من الجانبين المحادثات في الأيام الماضية بأنها صعبة. والمحادثات مزيج من جلسات مباشرة واجتماعات افتراضية.

وقال أراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل ببوتن وزيلينسكي الجمعة "ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب".

وقال "لا الزمان ولا المكان معروفان لكن نعتقد أن لأكثر ترجيحا أن يعقد (الاجتماع) في إسطنبول أو أنقرة".