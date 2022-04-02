وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، على تلغرام "اختفى في منطقة القتال في محيط كييف في 13 مارس. تم العثور على جثته في 1 أبريل قرب قرية غوتا ميجويرسكا"، على بعد كيلومترات شمال العاصمة.

ونقلت منظمة "أي إم أي" (معهد الإعلام) غير الحكومية الأوكرانية، معلومات أولية عن مكتب المدعي العام، تفيد بأن الصحافي "الأعزل" أصيب بـ"رصاصتين" أطلقهما جنود روس.

يبلغ ليفين 40 عاماً وهو أب لأربعة أبناء، وتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية والدولية.

في 2014، في بداية حرب كييف ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، تمكن ليفين من الخروج من مدينة إيلوفيسك المحاصرة الواقعة في الجنوب الشرقي، حيث قُتل مئات الجنود الأوكرانيين في غضون أيام قليلة.

وقُتل العديد من الصحافيين الأوكرانيين والغربيين وأصيب العشرات في أوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية في 24 فبراير.

وقتل ثلاثة منهم على الأقل شمال شرق كييف حيث اندلع قتال بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي الذي انسحب في الأيام الأخيرة من عشرات القرى حول العاصمة.