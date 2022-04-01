وأبلغ مسؤولان أميركيان رويترز بأن هناك مؤشرات، بينها أنشطة قرب موقع مفاعل بونجي-ري النووي، على أن بيونغ يانغ ربما تستعد لإجراء اختبار ما على الرغم من عدم وجود توقيت محدد لذلك.

وأكد مسؤول من كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تتابع نشاط الترميم أحد الأنفاق المستخدمة في الاختبارات النووية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي التعليق هذا الأسبوع، لكنه قال إن واشنطن قلقة بشأن إمكانية إجراء اختبارات جديدة لأنها ستكون فرصة بالنسبة لكوريا الشمالية لتعزيز ترسانتها.

وقال في إفادة صحفية الثلاثاء: "في كل مرة تجري فيها اختبارا تتعلم المزيد. ندرك أن هذا برنامج يريدون تطويره. وبالطبع نحن قلقون بشأن الجهود الجارية للقيام بذلك".

ويقول محللون إن إجراء المزيد من الاختبارات قد يساعد كوريا الشمالية على تحقيق أهدافها المعلنة بتصنيع رؤوس نووية أصغر حجما.

وقد يؤدي استئناف الاختبارات النووية إلى صدمات سياسية في المنطقة.

وانضمت الصين وروسيا إلى الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي في فرض عقوبات على بيونغ يانغ بسبب اختباراتها السابقة، لكن في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي، أبدت كل من بكين وموسكو احتجاجهما على اتخاذ أي إجراءات جديدة وقالت الدولتان إن العقوبات يجب تخفيفها.