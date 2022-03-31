وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "القوات الروسية باشرت الانسحاب من تشيرنوبل (شمال)، وتخلت عن مطار غوستوميل العسكري شمال غرب كييف، لكن ما زلنا نعتقد أن ما يجري هو إعادة تموضع".

وتابع: "ليس لدينا أي مؤشر على الإطلاق على عودة هؤلاء العسكريين إلى ديارهم، أو إبعادهم نهائيا عن القتال"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واستطرد المسؤول الكبير: "ما زلنا نعتقد أنه سيتم إعادة تجهيز هذه القوات وإرسالها مجددا إلى أوكرانيا.. لمواصلة القتال وفقا لما نعتقد أنه هدفهم، وهو الشرق بصفة عامة"، بما فيه المناطق الانفصالية في لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس.

لكنه لفت إلى أن "الأوكرانيين يعرفون الإقليم جيدا جدا"، مشيرا إلى أن 8 سنوات مرت على "حرب الاستنزاف" بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في هذه المنطقة.

وحذر المسؤول الروس من أن "مجرد إعطائه (الإقليم) الأولوية وزيادة أعدادهم وبذل مزيد من الجهد، لا يعني أن الأمر سيكون يسيرا". وأردف: "قد ينذر ذلك بنزاع أطول أمدا".

كما أكد المسؤول أن القصف الروسي متواصل، لا سيما على كييف وتشيرنيهيف وإيزيوم وخاركيف وماريوبول ودونباس.

وتحاول القوات الروسية تطويق الجيش الأوكراني المنتشر منذ عام 2014 على طول خط يمر قرب دونيتسك في الجنوب ولوغانسك في الشرق، وصولا إلى إيزيوم في شمال غرب دونيتسك.