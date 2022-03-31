وقال جيريمي فليمنغ رئيس الوكالة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "أساء تقدير" قدرات الجيش الروسي التي كانت هائلة في يوم من الأيام، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، الخميس.

وأضاف أن بوتن هوّن من شأن مقاومة الشعب الأوكراني وعزيمة الغرب، الذي عاقب موسكو بعقوبات منسقة تنسيقا كبيرا.

وقال فليمنغ، حسب نص كلمة ألقاها بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا: "أساء بوتن تقدير الموقف بشدة".

وتابع قائلا: "نعتقد أن مستشاري بوتن يخشون إبلاغه بالحقيقة".

وأضاف، نقلا عن معلومات مخابراتية جديدة، أن هناك أدلة على تدني معنويات الجنود الروس وسوء تسليحهم.

وتابع: "رأينا جنودا روسا - لديهم نقص في الأسلحة وانخفاض في الروح المعنوية - يرفضون تنفيذ الأوامر ويخربون أسلحتهم، بل وأسقطوا بطريق الخطأ إحدى طائراتهم".

ولم يؤكد هذه المعلومات مصدر مستقل، وينظر البعض إلى هذه التصريحات على أنها جزء من الحرب النفسية التي يشنها الغرب على روسيا.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة محترفة وتنفذ واجبها في أوكرانيا بقدر كبير من النجاح، وتؤكد أن الغرب ينشر الأكاذيب بخصوص العملية في محاولة لإسقاط روسيا.

ولهيئة الاتصالات الحكومية، التي تجمع اتصالات من أنحاء العالم لاكتشاف التهديدات لبريطانيا واعتراضها، علاقة وثيقة مع وكالة الأمن القومي الأميركي، ووكالات تجسس في أستراليا وكندا ونيوزيلندا من خلال تجمع يعرف باسم "العيون الخمس".