وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لقد بدأوا تغيير تمركزهم في منطقة تشيرنوبيل، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروسيا".

وأضاف: "نعتقد أنهم يغادرون، لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعا".

وقف إطلاق النار في ماريوبول

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، عن وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 10:00 من صباح الخميس، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، من أجل إجلاء المدنيين.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وأضافت في بيان: "لكي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".