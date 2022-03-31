وأشار مستشار الرئيس الأوكراني إلى أنه في حال توصلت أوكرانيا لاتفاق مع روسيا، ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، و"تحصل على أموال ضخمة من أجل استعادة الوضع السابق وتحصل على ضمانات أفضل من تلك الموجودة في الناتو".

وأكد أريستوفيتش أن روسيا ستكون من بين الضامنين لأمن أوكرانيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

وعن تنبؤه بالوضع المستقبلي لأوكرانيا، قال المستشار الرئاسي: "في حالة وقوع عدوان عسكري على أوكرانيا، في غضون 3 أيام، يجب على الدول الضامنة بدء المشاورات الطارئة، وتقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية والإنسانية والسياسية، بما في ذلك الأجواء المغلقة، وتوريد الأسلحة والذخيرة، وما إلى ذلك".

وأكد أريستوفيتش أن "الجيش الأوكراني اختصر الزمن لدخول الاتحاد الأوروبي 20 عاما على الأقل، ونحصل على مجموعة من المكافآت، بما في ذلك اتفاقية محسّنة مقارنة بحلف شمال الأطلسي، روسيا تقول الآن في غضون 15 عاما سنحل مشكلة القرم معا".