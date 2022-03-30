وقال نائب مدير وكالة الدفاع الصاروخي المعروفة بـ "أم دي آي"، الأدميرال جون هيل، إن "نجاح اختبار النظامين الدفاعيين معا في الوقت نفسه يمثل علامة فارقة حاسمة في دمج صواريخ "ثاد" و"باتريوت" الاعتراضية.

وأضاف هيل أن الأمر يوفر حماية للقوات المسلحة البرية بردع أي تهديد صاروخي مشترك ومعقد.

وقال المسؤول العسكري الأميركي في إحاطة غير مصوّرة، إن "حملة الاختبار الحالية التي نطوّرها لنظام "ثاد" و"باتريوت" في الوقت نفسه تساعد على حماية المرافق العامة كالمطارات والموانئ، التي تعتبر أهدافا جغرافية مفتوحة.

ولم يعط هيل أي تفاصيل إضافية.