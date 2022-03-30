وطالب هؤلاء، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، واشنطن بتقديم مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والدبابات وغيرها من الإمدادات العسكرية.

وتحدث المشرعون الأوكرانيون في مائدة مستديرة مع تكتل في الكونغرس يُعنى بشؤون أوكرانيا، وهو مجموعة برلمانية تركز على قضايا هذا البلد منذ أمد بعيد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد خاطب الكونغرس الأميركي في منتصف مارس الجاري، وطالب حينها بتقديم أنظمة دفاع جوي وطائرات، إذا تعذرت إقامة منطقة حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية.

وبات من الواضح أن خيار فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا غير مطروح حاليا، خاصة مع استبعاد الغرب اللجوء إليه.

ويشكو الأوكرانيون من تأخر المساعدات العسكرية الغربية، التي يعتبرونها ضرورية في مواجهة الجيش الروسي.