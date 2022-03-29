وفي خطاب أمام المفاوضين في إسطنبول بثه التلفزيون، قال أردوغان إن "الوقت حان لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة".

ودعا الرئيس التركي إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن "وقف هذه المأساة" في يد الجانبين.

ومن جهة أخرى، أكد أردوغان أن لدى روسيا وأوكرانيا "مخاوف مشروعة"، دفعت الأزمة بينهما إلى مرحلة الحرب.

وتحدث أردوغان لدى استقباله الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث تبدأ جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة الرامية إلى وقف الحرب بينهما.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الوفدين بعد هذا اللقاء في قصر دولما بخشة في إسطنبول، حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية.