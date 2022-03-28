وكان الجنود الروس في أوكرانيا قد رسموا الرمز "زد" على مركباتهم، ويستخدمه البعض في روسيا للدلالة على دعم ما أسماه الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية، يوم الاثنين، أن الأمن على دراية بأن الرمز يستخدم أيضا في التظاهرات في ألمانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، مارك فيدي، للصحفيين في برلين بأن هذا الرمز ربما يمثل، تحت ظروف معينة، علامة على دعم التحرك الروسي لأوكرانيا.

ووصف المسؤول الهجوم الروسي على أوكرانيا بالجريمة، قائلا إن أي شخص يوافق على هذه الحرب في العلن يمكن أن يخضع للمساءلة الجنائية.

وأوضح المتحدث أن السلطات الفيدرالية رحبت بإعلان بعض الولايات الألمانية قيامها بالتحقيق في ما إن كان استخدام الرمز "زد" منفردا يمثل فعلا إجراميا.