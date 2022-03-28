وقال مصدر أفغاني لـ"رويترز"، إن وزارة الآداب العامة التابعة لإدارة طالبان نظمت دوريات في مداخل جميع المكاتب الحكومية، الإثنين، للتأكد من إطلاق الموظفين لحاهم والتزامهم بالزي الرسمي.

وقال 3 مصادر إن ممثلين حكوميين أمروا جميع الموظفين الحكوميين بعدم حلاقة لحاهم، وارتداء لباس محلي مكون من قميص طويل وفضفاض وسروال وعمامة.

وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الموظفين بأنهم من الآن فصاعدا لن يتمكنوا من دخول المكاتب، وسيتم فصلهم من وظائفهم في نهاية الأمر، إذا لم يلتزموا بإطلاق اللحى وارتداء الزي الرسمي.

ومن جهة أخرى، طلبت الحركة من شركات الطيران في أفغانستان أن تمنع صعود نساء على متن الطائرات، في حال لم يكن برفقة رجل من عائلتهن، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ويأتي هذا القرار الجديد، وسط مخاوف متزايدة حيال حقوق المرأة بأفغانستان، في ظل حكومة طالبان التي وصلت إلى السلطة إثر الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد في أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، أمرت طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان مجددا، بعد فتحها لوقت قصير.

وصرح المتحدث إنعام الله سمنكاني لـ"فرانس برس" باقتضاب قائلا: "نعم هذا صحيح"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا بذلك معلومات تفيد أن الفتيات طلب منهن العودة إلى منازلهن.

وكانت الفتيات مبتهجات بعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم في أغسطس الماضي، إلا أنهن أغلقن كتبهن وحملن أغراضهن وغادرن باكيات.

وطالما شدد المجتمع الدولي على حق الجميع في التعليم، في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، واقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرسين لتحسين المنظومة التعليمية.