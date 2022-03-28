وأضاف أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا "جنوني" وكان من الممكن إيقافه قبل ثلاثة أسابيع عبر الحوار.

وتابع قائلا "لكن الآن هناك نوع من الحشد الأيديولوجي الجهنمي الذي يجري من جانب كل الأطراف".

وأضاف "قولا واحدا: هؤلاء الناس يعدون لسنوات من القتال".

ولم ينح ديريباسكا باللوم الصريح على طرف في نشوب الصراع لكنه قال إن الولايات المتحدة وروسيا صعدتا خطابهما. وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على ديريباسكا.

وفرضت الولايات المتحدة في 2018 عقوبات على ديريباسكا وآخرين من ذوي النفوذ الروس لأنها قالت إنهم يستفيدون من دولة روسية تمارس "أنشطة خبيثة" حول العالم.

وتم فرض هذه العقوبات في محاولة لمعاقبة موسكو على التدخل المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 2016، ووصف ديريباسكا في ذلك الوقت هذه العقوبات بأنها "لا أساس لها ومثيرة للسخرية وسخيفة".

ومنذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، فرضت بريطانيا عقوبات على ديريباسكا لعلاقاته المزعومة بالرئيس فلاديمير بوتن. وقال إن الأمر يعود للقضاء في تقرير مصير العقوبات.