وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذا الهجوم وصلا إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة، وقاما بإطلاق النار على قوة من الشرطة كانت في المكان. ونتج إطلاق النار عن وفاة اثنين من المارة.

وقامت بعدها قوة سرية من حرس الحدود الإسرائيلية بالرد السريع، وبعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار، تمكنوا من تحييد منفذي الهجوم.

وأسفر إطلاق النار عن إصابة 3 أفراد شرطة بجروح وتم نقلهم إلى مركز هيليل يافي الطبي في الخضيرة.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن منفذا العملية من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة، وإن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المدينة بعد الهجوم.