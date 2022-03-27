ونقلت وكالات إخبارية روسية عن باسيشنيك قوله: "أعتقد أن استفتاء سيجري في المستقبل القريب في أراضي الجمهورية (الانفصالية)، سيعبّر الناس خلاله.. عن رأيهم بشأن الانضمام إلى جمهورية روسيا الاتحادية".

وأضاف: "أنا متأكّد من أن هذا ما ستكون عليه الحال".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير، مشيرة إلى أن الخطوة هدفها الدفاع عن "جمهوريتَي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق البلاد.

وقبل الاجتياح بأيام، اعترفت روسيا الشهر الماضي باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وأمرت بما وصفته بعملية لحفظ سلام في المنطقة بعد فترة وجيزة.

ولم تعد المنطقتان الصناعيتان، حيث تعد الروسية اللغة الرئيسية، خاضعتين لسيطرة كييف عام 2014 وأسفرت المعارك التي تواصلت على مدى السنوات التالية عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

وفي العام ذاته، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعدما أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الموالي لموسكو وجرى استفتاء في المنطقة الواقعة في جنوب البلاد لتصبح جزءا من روسيا.