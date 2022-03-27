وذكرت الأركان الأوكرانية في بيان أن قواتها صدت 7 هجمات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، حيث دمّر جنود أوكرانيون 8 دبابات و8 وحدات مصفحة و 3 آليات.

وقالت إن القوات الروسية منيت بخسائر بشرية في هاتين المنطقتين، دون أن تعطي رقما.

وأضافت أن الجيش أسقط طائرة حربية و12 طائرة مسيّرة من مختلف الأنواع وصاروخين كروز أطلقهما الجيش الروسي.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقد "تكبد العدو (الروسي) خلال شهر الحرب خسائر فادحة (...)".

وأضافت: "وفقا للمعلومات المتاحة، في المنطقة المحتلة مؤقتا من جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، يصل ما متوسطه 50 إلى 100 فرد من الجرحى إلى المؤسسات الطبية في مدينة سيفاستوبول يوميا"، في إشارة إلى حجم الخسائر الهائلة في صفوف القوات الروسية.

وتابعت: "لا تزال الحالة الأخلاقية والنفسية لقوات العدو متدنية".

وتقول كييف إن الجيش الروسي خسر أكثر من 16 ألف جندي منذ بداية الحرب في 24 فبراير المقبل، لكن روسيا تؤكد أن عدد قتلاها بلغ 1351 جنديا فقط.

وتقول مصادر غربية إن عدد قتلى الجيش الروسي يزيد على 7 آلاف.

وينظر كل طرف إلى مسألة الخسائر في صفوفه بحساسية، فلا يركز عليها إعلاميا خشية تداعيات ذلك على الروح المعنوية للجنود والمواطنين، وفي المقابل، يركز على الخسائر في صفوف الطرف العدو في إطار الحرب النفسية.