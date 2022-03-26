وكتبت الدفاع الروسية على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" أن قوات الجيش الروسي نفذت ضربة صاروخية بأسلحة عالية الدقة استهدفت البنية التحتية الأوكرانية.

وأضافت أن الذي نفذ الضربة الصاروخية سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود في البحرية الروسية.

وقالت إن القطعة الحربية أطلقت 4 صواريخ كروز، على مواقع عسكرية في منطقة جيتومير التي تقع على بعد 150 كيلومترا، غرب العاصمة الأوكرانية، كييف.

وأظهر الفيديو انطلاق الصواريخ الأربعة بفواصل زمنية قصيرة للغاية لم تتجاوز ثوان معدودة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم من طراز "كاليبر" المجنح، الذي استخدمته موسكو في الضربة الصاروخية الأولى بالحرب فجر 24 فبراير الماضي.

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلق بسرعة أقل من سرعة الصوت. ويطلق الصاروخ من البوارج الحربية والغواصات.