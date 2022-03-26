وقالت الدفاع الروسية إن العسكريين الأوكرانيين استسلموا في منطقة نيكولايفكا، إحدى ضواحي كييف.

وأكدت أن نصف العسكريين الذين "استسلموا طواعية" للجيش الروسي، يحملون رتبا عالية في جيش أوكرانيا.

وذكرت أن هؤلاء الجنود قرروا إلقاء السلاح، بسبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة وحتى الطعام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى نقل الجنود المستسلمين إلى خارج منطقة القتال، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية والطعام لهم.

وأظهر الفيديو جنودا روس وهم يوثقون أيدي الجنود الأوكرانيين المصطفين بالأصفاد.