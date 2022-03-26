وكانت شبكة "سي أن أن" الأميركية نشرت، الجمعة، تقريرا تحدث عن تصاعد التكهنات بشأن مكان وجود شيوغو، خاصة بعد أن كان ظهوره في أيام الحرب منذ اندلاعها قليل، رغم دوره الجوهري فيها.

ونقلت عن تقارير أن وزير الدفاع الروسي يعاني من حالة صحية سيئة.

ومما زاد التكهنات في هذا السياق، رفض الكرملين التعليق على هذه الأنباء، والاكتفاء بالقول إن الوقت الراهن غير مناسب للنشاط الإعلامي للوزير.

لكن شويغو بدا في صحة جيدة في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وكان الوزير يلقي كلمة مكتوبة في الاجتماع، الذي كان مخصصا لبحث الالتزامات الاجتماعية تجاه العسكريين الروس.