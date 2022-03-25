والتقى بايدن جنودا أميركيين يتمركزون في المنطقة، ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا.

وسيتوجه الرئيس الأميركي لاحقا إلى وارسو للقاء المسؤولين البولنديين وزيارة مركز لاستقبال اللاجئين، ويختتم زيارته السبت بخطاب، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وأعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الجمعة، أن قرابة 10500 عسكري أميركي ينتشرون حاليا في بولندا، وكرر وعد بايدن بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وتعد بولندا عضوا في الاتحاد الأوروبي وقد استقبلت ملايين اللاجئين من أوكرانيا، وقدمت الدعم المالي لأوكرانيا، وأرسلت لها أسلحة.