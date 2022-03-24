وقال ريزنيكوف في منشور على فيسبوك "لدينا مساعدة محدّدة للغاية من ليتوانيا. اسمحوا لي أن أذكّركم بأنّ مدينة فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) كانت أول من سلّمنا صواريخ ستينغر، حتّى قبل الغزو الواسع النطاق".

وأضاف "شكراً لأصدقائنا وشركائنا على موقفهم الشجاع".

وليتوانيا، إحدى جمهوريات البلطيق السوفياتية السابقة الثلاث، هي عضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفي 15 مارس زار ثلاث رؤساء حكومات (بولندا والتشيك وسلوفينيا) كييف سوياً والتقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أول زيارة يقوم بها قادة أجانب إلى أوكرانيا منذ بدأت روسيا غزو جارتها الموالية للغرب في 24 فبراير.