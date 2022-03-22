وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه تم تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

وأضاف أنه من بين المواقع التي جرى قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة ونظام صاروخي مضاد للطائرات و8 مستودعات صواريخ تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

وذكر أنه تم إسقاط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية، لترتفع الحصيلة إلى 230 منذ بدء العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وأضاف: "مروحياتنا القتالية دمرت 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضرباتها الليلية".

وعلى صعيد العمليات الأرضية، تقدمت القوات الروسية 6 كيلومترات في إقليم دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وسيطرت على بلدة أوروجاينويه.

وفي السياق ذاته، سيطرت قوات دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا على 8 بلدات في دونباس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.