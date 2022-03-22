وقالت الشرطة في بيان إنّ المرأتين اللتين تبلغان من العمر حوالى 50 عاماً "كانتا موظفتين في مدرسة" ثانوية تدعى "مالمو لاتين". وتقع هذه المدرسة في وسط مالمو، ثالث كبرى مدن البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ القاتل اتّصل بنفسه بالشرطة لإبلاغه بمكان وجوده، مشيرة إلى أنّه ألقى سلاحه واعترف بقتله المرأتين.

ووفقاً لوسائل إعلام سويدية فإنّ الشاب كان مسلّحاً بسكين وفأس.

وقالت الشرطة إنّها أوقفت التلميذ بدون صعوبة بعيد وصول أول دورية إلى المدرسة.

ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم.