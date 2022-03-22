وأضاف بايدن في حدث نظمته رابطة (المائدة المستديرة للأعمال)"ظهر بوتن بات إلى الحائط والآن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها، التأكيد على أننا في أميركا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا".

ومضى يقول "إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية. وهذه علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن واشنطن خصصت 32 مليون دولار لنشاط مختبرات عسكرية أوكرانية في كييف وأوديسا وخاركوف، كما خصص "البنتاغون" مليونا و600 ألف دولار لدراسة انتقال الأمراض من الخفافيش إلى البشر بأوكرانيا وجورجيا، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

روسيا قالت أيضا إنها كشفت عن مخطط تقوم به أجهزة الاستخبارات الأوكرانية و"كتيبة آزوف"، وهي وحدة تابعة للحرس الوطني الأوكراني معروفة بتعاطفها مع "النازيين الجدد"، لتفجير محطة نووية للأبحاث بمعهد خاركيف للفيزياء والتكنولوجيا؛ وذلك بغرض اتهام روسيا بأنها تسببت في كارثة بيئية.

ولا يستبعد المراقبون أن يتم استخدام أسلحة بيولوجية في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن تلك الخطوة بمثابة "كارثة إنسانية"، سيصعب السيطرة عليها أو معالجة تبعاتها.