وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها هيئة البث العامة الأوكرانية: "باعتقادي أنه بدون هذا اللقاء من المستحيل أن نفهم تماما ما هم مستعدون لفعله من أجل وقف الحرب".

لكن زيلينيسكي أكد أيضا أن بلاده لن تنحني أبدا للإنذارت الروسية، وإن مدنا مثل كييف وماريوبول وخاركيف لن تقبل الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة : "لدينا إنذار مع بعض النقاط. إذا قمتم باتباعها سننهي الحرب... لايمكن لأوكرانيا أن تقبل هذا الإنذار".