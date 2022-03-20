وأوضح محمد يونس صديقي، المتحدث باسم وزارة العمل، في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه لن تكون هناك عطلة رسمية يوم الاثنين بمناسبة عيد النوروز.

وذكر متحدث باسم وزارة الإعلام أن العطلة لا تتماشى مع "الشريعة الإسلامية"، لكن سيتم السماح بالاحتفالات الخاصة للمدنيين.

وأورد مسؤول بوزارة الإعلام "لا نحتفل رسميا بعيد النوروز...إذا أراد الناس أن يفعلوا شيئا، فإننا لا نمنعهم".

وفي وقت سابق من مارس الجاري، اعتبر تقرير دولي أن حركة طالبان "فشلت" في وعدها بألا تحول أفغانستان إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية، قائلا إن عناصر تابعة لفروع تنظيمي "القاعدة" و"داعش" ما زالوا ينشطون هناك.

ويقول تقرير مركز مكافحة التطرف (CEP) عن حالة الإرهاب في أفغانستان خلال فبراير: "رفاق هبة الله أخوند زادة، زعيم طالبان، ما زال لديهم علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة، وتصدر أعضاء شبكة حقاني الإرهابية مناصب قيادية في حكومة طالبان، مع وجود تنظيم داعش الذي دخل في صراع مع طالبان، ما ينعكس بعدم الاستقرار على البلاد".