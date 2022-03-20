وصرح المسؤول في البنتاغون: "سلوفاكيا تسلمت دفعة أولى من منظومة باتريوت، تمهيدا لنقل براتيسلاڤا منظومة الـ إس-300 إلى كييف".

وأضاف: "نجري محادثات متواصلة مع أنقره لتتخلى عن منظومة (إس-400) وترسلها إلى كييف، مقابل عودة تركيا الى برنامج (إف-35) ورفع العقوبات عنها.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، بدء وصول منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى بلاده، من دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن نشرها سيستمر في الأيام المقبلة.

وستتولى القوات الألمانية والهولندية تشغيل المنظومة، على أن تنشر في بادئ الأمر في قاعدة "سلياتش" الجوية بوسط سلوفاكيا، للمساعدة في تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. ودفعت الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، الناتو، إلى تعزيز دفاعاته.

وستكون المنظومة "باتريوت" جزءا من مجموعة قتالية جديدة لحلف الناتو في سلوفاكيا، المجاورة لأوكرانيا.

وقال ناد على فيسبوك: "أشعر بالسعادة، إذ أؤكد أن الوحدات الأولى المسؤولة عن نشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت تصل بالتدريج إلى سلوفاكيا".

وأضاف أن المنظومة باتريوت ستكمل منظومة إس-300، التي ترجع إلى العصر السوفيتي والتي تشغلها سلوفاكيا، ولن تحل محلها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واستطرد ناد: "ستُنشر المنظومة مؤقتا في قاعدة سلياتش الجوية، ويتم البحث عن أماكن أخرى لنشرها.. من أجل أن تغطي (هذه) المظلة الأمنية أكبر جزء ممكن من أراضي سلوفاكيا".

وكان الوزير السلوفاكي قد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده مستعدة لتقديم المنظومة إس-300 إلى أوكرانيا "عندما تحصل على بديل".

وقال مجددا، الأحد، إن سلوفاكيا "تبحث عن بديل لمنظومة (إس-300) لأنها متقادمة وقدراتها ضعيفة وتعتمد على روسيا".

من جانبها، حذرت روسيا من تقديم أي منظومات دفاع جوي حديثة إلى أوكرانيا، كما حذرت من أنها يمكن أن تستهدف إمدادات السلاح الغربية لها.